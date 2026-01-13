Presidenciais 2026
"Eles não chegam a nós". Como os jovens sub-30 veem as presidenciais
13 jan, 2026 - 09:00 • Beatriz Pereira , Alexandre Abrantes Neves
Se se quisessem candidatar à Presidência da República, não podiam — todos têm menos de 30 anos. A Renascença reuniu seis jovens, de diferentes regiões e com diferentes formações, para responderem àquilo sabem sobre as eleições que se avizinham. Da abstenção aos temas que os candidatos deviam abordar, como a "habitação, o ambiente, a saúde mental e a educação", o país pelos olhos jovens.
Atualidade
Debate da Rádio
Debate da Rádio: O que fariam os candidatos se um orçamento for chumbado?
Candidatos presidenciais já recusaram negócios por conflitos de interesse?
Candidatos à esquerda de Seguro garantem corrida até ao fim, após provocação de Cotrim
Seguro provoca Gouveia e Melo e Ventura acusa Seguro de mentir quanto a um encontro de ambos
Balanço de 2025
As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer (por muito que tente)
29 dez, 2025 - 07:00
Jogo de Palavra
Hora da Verdade
Dúvidas Públicas
Presidenciais
Reportagem
Como funciona o aluguer ilegal de contas entre estafetas?
18 fev, 2025 - 12:19
Extremamente Desagradável
As Três da Manhã
A Quarta da Manhã
+ Vistos
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Comentários