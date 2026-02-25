A+ / A-

Ep464 - Fatalismo e Nostalgia

José da Câmara


Neste episódio de Fadistices, José da Câmara analisa a letra de um dos seus fados preferidos, cantado por um dos seus artistas preferidos. Um poema que fala de temas centrais no fado - fatalismo e nostalgia.

Edições AnterioresFadistices

