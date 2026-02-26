Episódio 2 - Talento sem prazo de validade: o trabalho depois dos 55

• Ana Marta Domingues, Carla Rocha
Portugal é hoje o segundo país mais envelhecido da União Europeia e 1 em cada 5 trabalhadores tem entre os 55 e os 64 anos. No novo episódio de O Lado R do Trabalho, partimos do estudo da Randstad Research “Talento sem prazo de validade” para analisar os desafios da renovação geracional, o desemprego sénior e a necessidade de reter e valorizar experiência nas empresas. Com Erica Pereira, da Randstad, e Rita Baptista, da Cimpor. O Lado R do Trabalho é um podcast e videocast da Renascença feito em parceria com a Randstad.