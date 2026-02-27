A+ / A-

Ep465 - O Cantor e a Cidade

José da Câmara


O Fado é a expressão mais autêntica da alma lisboeta. Quem o diz é José da Câmara ao analisar o poema do fado "Sempre que Lisboa Canta", de Carlos Ramos. Oportunidade para fica a saber tudo sobre a relação entre Lisboa e o Fado.

