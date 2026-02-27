Resumo de 27 de Fevereiro de 2026

A Joana e a Inês imitam Ana Abrunhosa a fazer as pazes com o ministro e recebem uma médica para falar do desafio do paracetamol, de AIT/AVC e para motivar a Inês a continuar na luta para deixar de fumar.
Embeber o código HTML
Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:
Embeber o código HTML
Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:
Copiar o link do audio
Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:
Copiar o link do audio
Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.