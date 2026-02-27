A+ / A-

Resumo de 27 de Fevereiro de 2026

Ana Galvão, Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves


A Joana e a Inês imitam Ana Abrunhosa a fazer as pazes com o ministro e recebem uma médica para falar do desafio do paracetamol, de AIT/AVC e para motivar a Inês a continuar na luta para deixar de fumar.

