Carolina de Deus no Música.pt

Apesar de ter seguido Direito, como plano B, a música acabou por falar mais alto.
Deu-se a conhecer ao grande público num programa de televisão e, em 2022, lançou “Talvez”, tema que se tornou um fenómeno digital em Portugal.
Seguiu-se o álbum de estreia, “Dores de Crescimento”, onde transformou inseguranças e amadurecimento em canções, com direito a colaboração de António Zambujo.
Em 2026 apresenta o segundo disco, “FELIZ(MENTE) TRISTE”, afirmando uma identidade cada vez mais sólida na pop nacional.
Carolina de Deus é a convidada do Carlos Bastos no Música.pt.