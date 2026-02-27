A+ / A-

28 fevereiro 2026

Carolina de Deus no Música.pt


Nasceu em Lisboa em 2000 e cresceu numa casa onde a música era parte da rotina, muito por influência da irmã mais velha. Aprendeu piano sozinha na adolescência, começou a compor cedo e ganhou palco numa banda de rock que também partilhava com a irmã.

Apesar de ter seguido Direito, como plano B, a música acabou por falar mais alto.

Deu-se a conhecer ao grande público num programa de televisão e, em 2022, lançou “Talvez”, tema que se tornou um fenómeno digital em Portugal.

Seguiu-se o álbum de estreia, “Dores de Crescimento”, onde transformou inseguranças e amadurecimento em canções, com direito a colaboração de António Zambujo.

Em 2026 apresenta o segundo disco, “FELIZ(MENTE) TRISTE”, afirmando uma identidade cada vez mais sólida na pop nacional.

Carolina de Deus é a convidada do Carlos Bastos no Música.pt.

