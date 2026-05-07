Pe Gonçalves Vítor
Bom dia, 7 de Maio
• Isabel Figueiredo
A alegria é um bem maior, que não se compra, nem se vende. Para quem tem fé, a alegria é fruto da ação do Espírito Santo…
Bom dia. A alegria é um bem maior, que não se compra, nem se vende. Para quem tem fé, a alegria é fruto da ação do Espírito Santo… O Papa Francisco falou-nos muitas vezes sobre a importância da alegria, na vida de cada um de nós, a alegria que nos traz o sabor da juventude. Numa das suas homílias, em Santa Marta, disse: “Peçamos ao Senhor para não perder esta renovada juventude, para não sermos cristãos reformados que não sentem a alegria e não se deixam levar avante…” um pedido que se pode e deve dirigir a todos.
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