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Ep494 - Um velho ditado popular

José da Câmara


"Por morrer uma andorinha, não acaba a Primavera" - é um dos mais famosos ditados populares portugueses. Por isso, não admira que tenha acabado por integrar um célebre fado, na voz, ainda mais aplaudida, de Carlos do Carmo. É sobre o poema deste fado, mais esta edição de Fadistices.

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