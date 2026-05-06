Ep494 - Um velho ditado popular
• José da Câmara
"Por morrer uma andorinha, não acaba a Primavera" - é um dos mais famosos ditados populares portugueses. Por isso, não admira que tenha acabado por integrar um célebre fado, na voz, ainda mais aplaudida, de Carlos do Carmo. É sobre o poema deste fado, mais esta edição de Fadistices.
Edições AnterioresFadistices
06 mai, 2026
Ep495 - O Tempo
30 abr, 2026
Ep493 - Os Olhos
29 abr, 2026
Ep492 - O Rapaz da Camisola Verde
27 abr, 2026
Ep491 - O Amor Não Se Condena
Comentários