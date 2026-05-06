Giulia Be: “A gente só cria força, quando tem resistência”

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“Se a minha vida fica muito pacata, eu já começo a ficar com ansiedade.” Giulia Be vive entre aviões, estúdios e fusos horários, mas diz que gosta dessa vida em movimento. Mora em Los Angeles, trabalha muito em São Paulo e passa também pela Europa, sobretudo Madrid e Portugal. Apesar da rotina internacional, o Brasil continua no centro da sua identidade. Nasceu e cresceu no Rio de Janeiro, onde fez escola e formou grande parte da sua personalidade. “É impossível separar.” É assim que fala da ligação ao Brasil. O Rio continua presente na forma como se vê e cria. A música entrou cedo, graças às aulas de piano que a mãe lhe proporcionou aos seis anos. Começou pelo repertório clássico, com Bach, Beethoven e Chopin, mas a descoberta de Elton John mudou-lhe o rumo. “Depois que eu conheci o Elton John, foi um caminho sem volta.” A partir daí, o piano deixou de ser apenas estudo clássico e passou a ser ferramenta de composição. Giulia escreveu a primeira música aos oito anos e ainda hoje prefere o piano ao violão. Diz que o piano lhe dá uma sensação de casa, de profundidade e de ligação mais íntima com a criação.

“A música é um sonho.” Antes de seguir a música, Giulia preparava-se para uma carreira mais convencional. Tinha interesse por Direito, política internacional e chegou a imaginar trabalhar na ONU. Estava prestes a avançar com a matrícula na faculdade quando recebeu uma chamada de um manager interessado em representá-la, com possibilidade de contrato discográfico. A decisão trouxe liberdade e medo, mas a música falou mais alto. “Com todo o respeito, você está errado.” Foi assim que respondeu ao pai quando ele duvidou que a carreira musical pudesse resultar. A resistência familiar, admite, acabou por lhe dar força. Depois dessa conversa, começou a publicar covers e decidiu provar que o sonho era alcançável. Hoje, o pai é um dos seus maiores fãs. “A gente só cria força quando tem resistência.” Giulia vê essa fase como essencial. As redes sociais ajudaram-na a mostrar o que fazia, num tempo em que já não dependia apenas das decisões de editoras. Ainda assim, reconhece que tem uma relação complexa com esse mundo digital, embora seja grata pelas portas que lhe abriu.

“Parecia que estava abrindo as portas de Nárnia.” Um dos momentos decisivos aconteceu no Rock in Rio, no Brasil, quando entrou no backstage dos Maroon 5 por acaso, graças a um passe de uma amiga. Ali viu Fergie, Shawn Mendes e os próprios Maroon 5 a prepararem-se. Quando James Valentine lhe perguntou o que fazia, ela respondeu timidamente que cantava “às vezes”. Acabou por cantar “She Will Be Loved” com ele, que tocou guitarra e lhe fez backing vocal. “Você deveria fazer isso da sua vida.” A frase de James Valentine teve um peso enorme. Giulia estava a enfrentar dúvidas e comentários negativos à sua volta, e receber validação de um ídolo deu-lhe a confiança de que precisava. Hoje tenta fazer o mesmo por jovens que encontra nos bastidores e que lhe dizem que também sonham cantar. “Assim que eu escrevi essa música, eu sabia que ela era especial.” “Menina Solta” nasceu num contexto improvável, em Saquarema, durante um campeonato de surf. Numa festa de Gabriel Medina, Neymar ouviu falar da música, parou a festa e improvisou uma bateria com um balde de cerveja para Giulia a cantar. A reação foi imediata. As pessoas quiseram saber quando a música saía e Giulia percebeu que tinha ali algo diferente.

Giulia Be, Sem Pensar Duas Vezes

“A partir de hoje, eu que sou empresária da Giulia.” Quando a editora hesitou em lançar “Menina Solta”, a mãe fechou o computador durante uma reunião por Zoom e assumiu a decisão. O orçamento era curto, o videoclipe foi feito com poucos meios, mas a música tornou-se um fenómeno e abriu portas internacionais, incluindo a nomeação para Melhor Artista Revelação nos Grammy Latinos. “Eu gosto de pressão.” Giulia encara a nomeação como validação, mas também como responsabilidade. Para ela, o mais importante foi entrar num espaço de contacto com outros músicos e profissionais, dentro da academia. Acredita no poder da manifestação e diz que tinha escrito, numa lista de objetivos, que queria ser nomeada exatamente nessa categoria. “Era um desejo que eu já tinha há muito tempo.” O novo álbum é apresentado como o seu projeto mais ambicioso, com 21 canções e 21 videoclipes. É também um disco trilingue, em português, inglês e espanhol. A passagem por Miami ajudou-a a ganhar intimidade com o espanhol, através das amigas latino-americanas e da descoberta de ritmos como o reggaeton.