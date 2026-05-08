Renascença celebra 90 anos com concerto imersivo

90 anos não é um aniversário qualquer e pede muito mais que um grande bolo cheio de velas para apagar. Este aniversário pede música, luz, imagens em 3D e uma viagem pelas quatro estações do ano, imortalizadas numa das maiores obras de sempre, sem sair da cadeira.

Para celebrar os 90 anos da Renascença, chega pela primeira vez a Portugal “Viva Vivaldi - The Four Seasons Immersive Concert”, um concerto imersivo que junta a força da música clássica à magia da tecnologia visual.

O espetáculo acontece no MEO Arena, em Lisboa, no dia 10 de abril de 2027, e os bilhetes já estão à venda.





Uma superprodução que celebra os 90 anos da Renascença:





Em palco estará uma das obras mais conhecidas de sempre: “As Quatro Estações”, de Antonio Vivaldi. Mas, desta vez, a primavera, o verão, o outono e o inverno não chegam apenas pela música. Chegam também através de atmosferas tridimensionais, imagens imersivas e uma construção visual pensada para transformar o concerto numa experiência intensa, envolvente e inesquecível.

O espetáculo foi criado para assinalar, em Itália, os 300 anos da criação de “As Quatro Estações”, e nasce de uma coprodução entre a Balich Wonder Studio e a Fondazione Arena di Verona. Depois da estreia na Arena di Verona, com sessões esgotadas, “Viva Vivaldi” chega agora a Portugal integrado nas comemorações dos 90 anos da Renascença.

A criação é do Balich Wonder Studio, com conceção e direção de Marco Balich, nome associado a alguns dos maiores eventos ao vivo do mundo, incluindo cerimónias olímpicas, grandes espetáculos internacionais e produções que cruzam arte, tecnologia e emoção em grande escala.





Como será em Lisboa?





“Viva Vivaldi - The Four Seasons Immersive Concert” propõe uma nova forma de a viver: com som, imagem, movimento e uma homenagem à natureza, à passagem do tempo e ao nosso planeta. Ao assinalar nove décadas de história, a Renascença celebra também aquilo que sempre a acompanhou: a capacidade de honrar o passado, escutar o presente e continuar a imaginar o futuro, "Sempre Nunca Igual"! Na MEO Arena, a música será interpretada pela Orquestra Filarmonia das Beiras , com 29 músicos, fiel à partitura original de Vivaldi. A direção estará a cargo do jovem maestro italiano Giovanni Andrea Zanon , violinista premiado internacionalmente, que começou a estudar violino ainda em criança e tem atuado em palcos como o Teatro alla Scala, a Philharmonie de Paris, a Elbphilharmonie de Hamburgo e a Arena di Verona. Mais do que revisitar uma obra-prima da música clássica,propõe uma nova forma de a viver: com som, imagem, movimento e uma homenagem à natureza, à passagem do tempo e ao nosso planeta. Ao assinalar nove décadas de história, acelebra também aquilo que sempre a acompanhou: a capacidade de honrar o passado, escutar o presente e continuar a imaginar o futuro,

Informações:

“Viva Vivaldi - The Four Seasons Immersive Concert” “Viva Vivaldi - The Four Seasons Immersive Concert”

10 de abril de 2027

MEO Arena

Lisboa Bilhetes à venda na BlueTicket