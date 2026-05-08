90 anos Renascença
Renascença celebra 90 anos com concerto imersivo
• Ana Marta Domingues (Texto - Produção)
10 de abril de 2027 vai ser uma data memorável! O espetáculo “Viva Vivaldi - The Four Seasons Immersive Concert” chega pela primeira vez a Portugal para assinalar os 90 anos da Renascença.
90 anos não é um aniversário qualquer e pede muito mais que um grande bolo cheio de velas para apagar. Este aniversário pede música, luz, imagens em 3D e uma viagem pelas quatro estações do ano, imortalizadas numa das maiores obras de sempre, sem sair da cadeira.
Para celebrar os 90 anos da Renascença, chega pela primeira vez a Portugal “Viva Vivaldi - The Four Seasons Immersive Concert”, um concerto imersivo que junta a força da música clássica à magia da tecnologia visual.
O espetáculo acontece no MEO Arena, em Lisboa, no dia 10 de abril de 2027, e os bilhetes já estão à venda.
Uma superprodução que celebra os 90 anos da Renascença:
Em palco estará uma das obras mais conhecidas de sempre: “As Quatro Estações”, de Antonio Vivaldi. Mas, desta vez, a primavera, o verão, o outono e o inverno não chegam apenas pela música. Chegam também através de atmosferas tridimensionais, imagens imersivas e uma construção visual pensada para transformar o concerto numa experiência intensa, envolvente e inesquecível.
O espetáculo foi criado para assinalar, em Itália, os 300 anos da criação de “As Quatro Estações”, e nasce de uma coprodução entre a Balich Wonder Studio e a Fondazione Arena di Verona. Depois da estreia na Arena di Verona, com sessões esgotadas, “Viva Vivaldi” chega agora a Portugal integrado nas comemorações dos 90 anos da Renascença.
A criação é do Balich Wonder Studio, com conceção e direção de Marco Balich, nome associado a alguns dos maiores eventos ao vivo do mundo, incluindo cerimónias olímpicas, grandes espetáculos internacionais e produções que cruzam arte, tecnologia e emoção em grande escala.
Como será em Lisboa?