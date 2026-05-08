​Vietname: celebrar a paz, todos os dias

"Estou sentada num café em Hanói, com uma ventoinha a rodar no teto e um café vietnamita a fumegar à minha frente. Do outro lado da mesa está Minh Tran, um guia de 32 anos, prestes a ser pai, que me ajuda a entrar na história do Vietname.

E conhecer a história deste povo é quase como entrar num filme de ação: séculos de domínio chinês, quase cem anos de presença francesa, a Guerra do Vietname — a que aqui muitos chamam “guerra americana” — e ainda anos de conflito, instabilidade e tensão até ao início da década de 90.

“Ficámos livres de guerras em 1991, um ano antes de eu nascer”, diz Minh, com um sorriso. “Só podemos estar felizes.” (...)"





No quinto episódio de Ouvir o Mundo, Carla Rocha viaja por um país que não esquece a guerra, mas que parece ter aprendido a celebrar a paz nas pequenas coisas: nos amigos que conversam à beira do lago, nas famílias que passeiam ao fim do dia, nos grupos que praticam Tai Chi de manhã cedo, nos cafés cheios de vida e nas comunidades onde todos cuidam de todos.

A conversa com Minh é também uma conversa sobre comunicação. Sobre escuta. Sobre a importância de olhar nos olhos, perceber o outro, criar confiança e transmitir a informação certa. Minh aprendeu isso como guia, mas também na vida: primeiro ouve, depois fala.

Ao longo do episódio, Carla Rocha passa ainda pelo Museu da Guerra, em Saigão, e pelos Túneis de Cu Chi, uma rede subterrânea usada durante a guerra. Lugares duros, desconfortáveis, onde a memória pesa. Mas também lugares que ajudam a perceber a força de um povo que não apagou o passado — integrou-o.

A verdadeira vitória do Vietname talvez não tenha sido apenas sobreviver à guerra. É continuar, todos os dias, a encontrar formas de viver em paz.

“Vietname: celebrar a paz” é o quinto episódio de Ouvir o Mundo, com Carla Rocha, para ouvir em rr.pt e nas plataformas de podcast.