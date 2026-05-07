Pe Gonçalves Vítor
Bom dia, 8 de Maio
• Isabel Figueiredo
A esperança não acaba nunca. Porque se é verdade que as guerras parecem destruir qualquer réstia de esperança, há sempre uma mãe, uma criança, uma avó, um pai, que não perdem a capacidade de acreditar que melhores dias virão
Bom dia. A esperança não acaba nunca. Porque se é verdade que as guerras parecem destruir qualquer réstia de esperança, há sempre uma mãe, uma criança, uma avó, um pai, que não perdem a capacidade de acreditar que melhores dias virão. É uma lição para tantos de nós que nos queixamos disto e daquilo… a esperança é determinante na construção de um mundo melhor, seja o nosso pequeno mundo familiar, seja a imensidão da Terra, que em tudo nos ultrapassa.
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