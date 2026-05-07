A+ / A-

Pe Gonçalves Vítor

Bom dia, 8 de Maio

Isabel Figueiredo


A esperança não acaba nunca. Porque se é verdade que as guerras parecem destruir qualquer réstia de esperança, há sempre uma mãe, uma criança, uma avó, um pai, que não perdem a capacidade de acreditar que melhores dias virão

Bom dia, 8 de Maio

Bom dia. A esperança não acaba nunca. Porque se é verdade que as guerras parecem destruir qualquer réstia de esperança, há sempre uma mãe, uma criança, uma avó, um pai, que não perdem a capacidade de acreditar que melhores dias virão. É uma lição para tantos de nós que nos queixamos disto e daquilo… a esperança é determinante na construção de um mundo melhor, seja o nosso pequeno mundo familiar, seja a imensidão da Terra, que em tudo nos ultrapassa.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Edições AnterioresBom Dia
Bom dia, 7 de Maio
07 mai, 2026

Bom dia, 7 de Maio

Bom dia, 30 de Abril
30 abr, 2026

Bom dia, 30 de Abril

Bom dia, 29 de Abril
29 abr, 2026

Bom dia, 29 de Abril

Bom dia, 28 de Abril
28 abr, 2026

Bom dia, 28 de Abril


Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.