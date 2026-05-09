Pe Gonçalves Vítor
Bom dia, 9 de Maio
• Isabel Figueiredo
Há sempre algo de novo quando falamos sobre o Amo
Bom dia. Há sempre algo de novo quando falamos sobre o Amor. Amar e ser amado é identitário da condição da gente que somos. E vai muito para lá das relações de amor, mais ou menos apaixonadas. Descobrir o Amor no cuidado com que uma mãe trata o seu recém-nascido ou um filho cuida do seu pai acamado… descobrir o Amor nos que partem em missão, para junto dos mais pobres e abandonados. Descobrir o Amor em tantas vidas que se dão, sem nada pedir em troca… maravilhas que salvam o mundo.
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