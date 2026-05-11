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Pe Gonçalves Vítor

Bom dia, 11 de Maio

Isabel Figueiredo


Foi Jesus quem disse como são felizes os que acreditam sem nunca terem visto… referia-se à Fé que continua a preencher o coração de milhões de crentes, há mais de vinte séculos

Bom dia, 11 de Maio

Bom dia. Foi Jesus quem disse como são felizes os que acreditam sem nunca terem visto… referia-se à Fé que continua a preencher o coração de milhões de crentes, há mais de vinte séculos… E quando se vê alguém inquieto, capaz de fazer perguntas e de dar passos no sentido de descobrir quem foi e é Jesus, tocamos este mistério, pressentimos a transformação que se opera na sua vida… felizes os que acreditam, sem nunca terem visto…

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