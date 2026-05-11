Pe Gonçalves Vítor
Bom dia, 11 de Maio
• Isabel Figueiredo
Foi Jesus quem disse como são felizes os que acreditam sem nunca terem visto… referia-se à Fé que continua a preencher o coração de milhões de crentes, há mais de vinte séculos
Bom dia. Foi Jesus quem disse como são felizes os que acreditam sem nunca terem visto… referia-se à Fé que continua a preencher o coração de milhões de crentes, há mais de vinte séculos… E quando se vê alguém inquieto, capaz de fazer perguntas e de dar passos no sentido de descobrir quem foi e é Jesus, tocamos este mistério, pressentimos a transformação que se opera na sua vida… felizes os que acreditam, sem nunca terem visto…
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