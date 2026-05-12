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Pe Gonçalves Vítor

Bom dia, 12 de Maio

Isabel Figueiredo


Fátima será sempre um local de paz e de encontro. A esta hora, ainda estão muitos peregrinos a caminho e todos levam consigo algo para pedir ou para agradecer, a Nossa Senhora

Bom dia, 12 de Maio

Bom dia. Fátima será sempre um local de paz e de encontro. A esta hora, ainda estão muitos peregrinos a caminho e todos levam consigo algo para pedir ou para agradecer, a Nossa Senhora… é um mistério de Fé este desejo que reúne milhares e milhares de crentes de todas as idades, vindos de tantas terras diferentes. E quando chegar a noite, a procissão das velas irá encher de luz todo o santuário, uma beleza única que não deixa ninguém indiferente. Em Fátima, todos temos Mãe.

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