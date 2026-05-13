Pe Gonçalves Vítor
Bom dia, 13 de Maio
• Isabel Figueiredo
O santuário de Fátima começa a encher-se de movimento. Muitos peregrinos já tomam o pequeno-almoço, junto às camionetas, sentados nos cafés ou nas mesas que trouxeram de casa
Bom dia. O santuário de Fátima começa a encher-se de movimento. Muitos peregrinos já tomam o pequeno-almoço, junto às camionetas, sentados nos cafés ou nas mesas que trouxeram de casa. O destino é o recinto do Santuário, onde serão abertas cadeiras e estendidas mantas no chão. Faça chuva ou sol, todos ali estão para celebrar para um dia 13 de Maio. E quando a pequena imagem de Nossa Senhora passar por entre a multidão, há sempre palmas, lágrimas e lenços que acenam, num sinal único de Fé e de Amor. Em Fátima, todos temos Mãe.
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