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Pe Gonçalves Vítor

Bom dia, 14 de Maio

Isabel Figueiredo


Receber um sorriso pela manhã, é certamente uma das melhores coisas que nos pode acontecer

Bom dia, 14 de Maio

Bom dia. Receber um sorriso pela manhã, é certamente uma das melhores coisas que nos pode acontecer. O céu fica mais azul, os problemas mais distantes e parece que ganhamos uma nova energia. Mas para recebermos sorrisos, também é importante sermos capazes de os dar, sem nada pedir em troca. É aqui que reside o segredo, dar sem nada pedir em troca…

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