Pe Gonçalves Vítor
Bom dia, 14 de Maio
• Isabel Figueiredo
Receber um sorriso pela manhã, é certamente uma das melhores coisas que nos pode acontecer
Bom dia. Receber um sorriso pela manhã, é certamente uma das melhores coisas que nos pode acontecer. O céu fica mais azul, os problemas mais distantes e parece que ganhamos uma nova energia. Mas para recebermos sorrisos, também é importante sermos capazes de os dar, sem nada pedir em troca. É aqui que reside o segredo, dar sem nada pedir em troca…
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