Já à venda uma Mão Verde cheia de canções novas

Estava prometido. Com a Primavera chegaram as novidades da Mão Verde e a Renascença é rádio oficial.

Depois do concerto de apresentação na Casa da Música, em abril, já está na rua o terceiro livro-disco e as primeiras músicas já andam por aí a “Serpentear”.

O terceiro livro-disco do projeto que reúne Capicua, Pedro Geraldes, Francisca Cortesão e António Serginho, traz músicas como “Mazeukeru”, “Jacarandás” e “Serpentear”.



Desta vez, para além da vertente verde, a mão também agarra temas como a democracia, a liberdade, a crise na habitação ou a (des)igualdade. Basta ouvir o “Vira do Reviralho”, “De Vitória em Vitória” ou “Casa, Concha, Carapaça” para puxar o assunto e explicar de forma simples, aos mais pequenos, temas que também nos deixam a nós, adultos, confusos.



Para dar tempo de saborear, os vídeos vão saindo aos poucos e ajudam a aprender o refrão.