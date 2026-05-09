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Já à venda uma Mão Verde cheia de canções novas

Marina Duarte


Está aí a banda sonora mais divertida, consciente e ecologista que as suas crianças vão ouvir.

Estava prometido. Com a Primavera chegaram as novidades da Mão Verde e a Renascença é rádio oficial.

Depois do concerto de apresentação na Casa da Música, em abril, já está na rua o terceiro livro-disco e as primeiras músicas já andam por aí a “Serpentear”.

O terceiro livro-disco do projeto que reúne Capicua, Pedro Geraldes, Francisca Cortesão e António Serginho, traz músicas como “Mazeukeru”, “Jacarandás” e “Serpentear”.

Desta vez, para além da vertente verde, a mão também agarra temas como a democracia, a liberdade, a crise na habitação ou a (des)igualdade. Basta ouvir o “Vira do Reviralho”, “De Vitória em Vitória” ou “Casa, Concha, Carapaça” para puxar o assunto e explicar de forma simples, aos mais pequenos, temas que também nos deixam a nós, adultos, confusos.

Para dar tempo de saborear, os vídeos vão saindo aos poucos e ajudam a aprender o refrão.

Mão Verde III tem ilustrações de Bernardo Carvalho e já está à venda. Agora é só criar novo repertório para as viagens de carro ou sessões de dança com os mais pequenos. Prevê-se muita cantoria de “verdes e maduros”.

Está aí a banda sonora mais divertida, consciente e ecologista que as suas crianças vão ouvir.
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