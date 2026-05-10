#10 Jamiroquai, The Killers, Sixpence None the Richer e Daft Punk
• Paulo Soares
Porque faltava ouvir a música completa, o Meu Walkman tem agora uma edição de Fim-de-Semana na Renascença. Para ouvir ao Domingo às 13h20, 14h20, 15h20 e 16h20.
Virtual Insanity dos Jamiroquai, Mr Brightside dos Killers, Kiss Me dos Sixpence None the Richer e One More Time dos Daft Punk - 4 músicas para recordar no Meu Walkman, Edição de Fim-de-Semana.
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