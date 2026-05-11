Ep497 - O Golpe Perfeito
• José da Câmara
Fado, malandragem, romance, humor e uma certa elegância boémia, é assim que podemos definir este fado, escrito, em 1987, por Rui Veloso e Carlos Tê. A mistura perfeita, para fazer nascer uma canção inesquecível, que vale sempre a pena voltar a ouvir. Este episódio de Fadistices é sobre o "Fado do Ladrão Enamorado".
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