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Ep497 - O Golpe Perfeito

José da Câmara


Fado, malandragem, romance, humor e uma certa elegância boémia, é assim que podemos definir este fado, escrito, em 1987, por Rui Veloso e Carlos Tê. A mistura perfeita, para fazer nascer uma canção inesquecível, que vale sempre a pena voltar a ouvir. Este episódio de Fadistices é sobre o "Fado do Ladrão Enamorado".

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