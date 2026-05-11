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A Essência

Um projeto com duas décadas e uma casa centenária

Revista de Vinhos, Célia Lourenço


Gastronomia, Vinho e Cultura para quem gosta de apreciar o melhor que se produz em Portugal.

Um projeto com duas décadas e uma casa centenária

Esta edição d´A Essência começa no Douro com João Portugal Ramos e os seus vinhos Duorum, um projecto quase a completar 20 anos. Depois, voamos até ao Funchal, para uma visita aos armazéns históricos da centenária Pereira d’Oliveiras.

No final, as sugestões do diretor da Revista de Vinhos, Nuno Pires, com os selos “Altamente Recomendado” e “Boa Compra”.

"A Essência" é um programa onde se fala de vinho, gastronomia e cultura. Aqui, vai descobrir histórias contadas na primeira pessoa, em conversas com produtores, enólogos, chefes, sommeliers, escritores, artistas e pensadores de várias áreas e explorar e comunicar o que de melhor se faz em Portugal.

Um programa com produção da Revista de Vinhos em parceria com a Renascença.

Para ouvir às segundas-feiras, às 22h45.

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