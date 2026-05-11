Xutos & Pontapés: “A atitude era de borla”

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“A atitude era de borla.” Tim, Kalú, João Cabeleira e Gui recordaram os primeiros anos dos Xutos & Pontapés como um tempo de aprendizagem, invenção e resistência. Antes de haver certezas, houve vontade. A banda passou por uma fase inicial de tentativa, erros, primeiras gravações e descoberta de linguagem própria. Tim recorda os primeiros singles e o primeiro LP, gravados com nomes ligados à Renascença, numa altura em que tudo ainda estava a ser construído. “Até aí era uma balda. Ninguém sabia muito bem o que é que estava ali a acontecer.” A entrada de Gui e João Cabeleira marcou, segundo Tim, uma viragem importante. A partir daí, com o disco “Cerco”, a banda ganhou uma direção mais clara. O saxofone de Gui, a guitarra de João Cabeleira e uma visão mais definida ajudaram a aproximar os Xutos & Pontapés daquilo que o público viria a reconhecer como a sua identidade. “Antes de termos discos já tínhamos tocado em muitos concertos.” Os concertos surgem como a verdadeira base da banda. Tim sublinha que tocar ao vivo sempre foi o centro da vida dos Xutos & Pontapés. Antes dos discos, já havia estrada. Depois dos discos, a estrada continuou. Ainda hoje, diz, a maior parte da atividade da banda passa pelos concertos. Os álbuns servem também para alimentar esse palco e renovar o repertório.

“Há sempre alturas onde, como somos vários, podemos mandar a vir uns com os outros à vez.” Depois a conversa entrou na longevidade da banda. Tim, Kalú, João Cabeleira e Gui falaram do desgaste natural de muitas décadas juntos. Há divergências, diferenças artísticas e momentos de tensão, mas a regra parece clara: nada disso deve passar para cima do palco. A prioridade continua a ser a música e o concerto. “As dissidências não devem nunca passar para cima do palco.” A relação entre os elementos dos Xutos & Pontapés é tratada quase como um casamento longo. Há momentos bons, momentos difíceis e a necessidade permanente de gerir diferenças. Mas se a banda continua, é porque a ligação musical e humana ainda se mantém. “Tenho saudades do meu amigo.” Quando a conversa chegou a Zé Pedro, Gui resumiu tudo numa frase simples. O silêncio que se seguiu também disse muito. A ausência de Zé Pedro é descrita como um vazio que ficará sempre. Ao mesmo tempo, a música, a forma de estar em palco e a maneira de tocar continuam presentes.

“A banda persegue muito bem o espírito do Zé Pedro.” Tim explicou que, depois de um período de luto, a banda encontrou forma de continuar respeitando o espírito, o som e a energia de Zé Pedro. Mesmo com outro guitarrista a tocar as suas partes, sente-se ainda a relevância do que ele construiu dentro dos Xutos & Pontapés. “O Zé Pedro era o divulgador.” A conversa lembrou também o papel de Zé Pedro como grande descobridor e divulgador de música dentro da banda. Comprava discos, revistas, seguia ligações entre músicos, estudava quem tocava onde e com quem. Tinha, nas palavras da banda, um verdadeiro culto da música rock. “É um país maravilhoso.” Depois de tantos anos a tocar de norte a sul, os Xutos & Pontapés conhecem Portugal como poucos. Falaram das diferenças entre públicos, da forma como o Norte é muitas vezes mais acolhedor e conhecedor, e da surpresa de perceber que o país continua, em muitos aspetos, pouco conhecido entre regiões.

“Vale muito a pena sair da autoestrada.” Tim defendeu que Portugal se descobre melhor quando se sai dos caminhos óbvios. A banda foi aprendendo isso na estrada, através das pessoas, dos sítios, dos hábitos e das pequenas surpresas que aparecem fora dos grandes circuitos. “Nunca nos sentimos realmente obrigados a ter que fazer alguma coisa igual aos outros.” A seguir Tim falou da forma como os Xutos & Pontapés foram atravessando diferentes fases musicais sem perder identidade. Houve influências fortes, dos Red Hot Chili Peppers aos Guns N’ Roses, de Prince a outros universos, mas nunca houve a obrigação de copiar uma moda. Muitas vezes, até havia o cuidado de não repetir demasiado os próprios Xutos & Pontapés. “Ao fim do processo soavam a Xutos & Pontapés.” Mesmo quando uma música começava inspirada por algo externo, acabava por ganhar a marca da banda. Essa capacidade de absorver influências sem perder identidade ajuda a explicar a longevidade dos Xutos & Pontapés.