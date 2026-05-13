​Regulamento passatempo “Renascença/ Em Sede Própria”

1.TERMOS E CONDIÇÕES DO PASSATEMPO

O passatempo "RENASCENÇA/ EM SEDE PRÓPRIA” (doravante referido como o “passatempo”) é uma ação de promoção organizada pela Rádio Renascença (doravante referida como as “entidade organizadora”) que tem por objeto a oferta de 5 (cinco) camarotes para os espetáculos dos dias 17, 18, 20, 23 e 25 de maio. Para ganharem, os participantes têm de seguir a página da Renascença no Instagram, fazer like na publicação do Instagram do Giveaway RENASCENÇA/EM SEDE PRÓPRIA, e, no espaço de comentários da publicação do passatempo, na conta de Instagram da Renascença, escolher o dia a que concorrem, tagar cinco amigos e partilhar uma frase criativa que convença a Joana Marques de que é a melhor pessoa para ganhar este camarote.





Cada conta de instagram pode participar as vezes que quiser, no entanto, terá de mencionar sempre perfis diferentes. Poderão participar até às 15h00 de dia 15 de maio.





17 de maio – 1 camarote para seis pessoas. Participação até às 15h00 de dia 15 de maio

18 de maio – 1 camarote para seis pessoas. Participação até às 15h00 de dia 15 de maio

20 de maio – 1 camarote para seis pessoas. Participação até às 15h00 de dia 15 de maio

23 de maio – 1 camarote para seis pessoas. Participação até às 15h00 de dia 15 de maio

25 de maio – 1 camarote para seis pessoas. Participação até às 15h00 de dia 15 de maio





Os prémios serão atribuídos aos 5 vencedores (um por dia) que, em cada um dos dias, apresentarem as melhores frases selecionadas pelo júri Renascença e que cumpram todos os requisitos acima referidos referentes a este Giveaway.





2. QUEM PODE PARTICIPAR

• Os participantes têm de ter mais de 18 anos com residência em Portugal continental e ilhas;

• Não serão admitidos no Passatempo todos aqueles que sejam sócios, administradores, funcionários, prestadores de serviços ou colaboradores da RÁDIO RENASCENÇA, LDA ou de sociedades que com estas estejam em relação de domínio ou de grupo e respetivos familiares e, de uma maneira geral, todos aqueles cujos relacionamentos com a RÁDIO RENASCENÇA, LDA possam pôr em causa a imparcialidade e a transparência do Passatempo.





3. COMO PARTICIPAR

• O passatempo acontece através da conta de Instagram da Renascença e tem a seguinte mecânica:

• Cada participante pode concorrer as vezes que quiser, sem limite de participações, no entanto, só poderá ganhar uma vez.

• As participações só são válidas mediante aprovação deste regulamento;

• O vencedor do passatempo é selecionado pela RENASCENÇA.

No post dos passatempos, publicado no dia: 13 de maio, no Instagram da Renascença, os participantes devem partilhar uma frase criativa que explique porque é que merecem ganhar os convites e identificar cinco amigos(as)

• Cada um dos 5 (cinco) autores das frases mais criativas e que melhor convençam o júri Renascença ganham: um camarote para o dia a que concorrem (acima descrito)

• Os participantes têm de seguir a página da Renascença.

• O Passatempo decorre entre as 00h horas de dia 13 de maio de 2026 e até às 15h de dia 15 maio





4. O PRÉMIO

• 1 camarote para o espetáculo “Em Sede Própria – Joana Marques”. O prémio não pode ser substituído e não há alternativas em dinheiro.

• O vencedor será contactado pela RENASCENÇA, por mensagem privada, no Instagram até ao dia anterior ao evento, a fim de agilizar a entrega dos prémios.

• A entrega do prémio será feita pela RENASCENÇA

• Até à extensão máxima permitida pela legislação aplicável e, em caso de motivo atendível, a RENASCENÇA poderá livremente e a todo o tempo cancelar ou anular o passatempo em curso, sem que desse facto resulte qualquer obrigação de indemnizar ou de compensar, por qualquer forma que seja, qualquer participante.



• 5. RESPONSABILIDADE

• Todos os conteúdos disponibilizados pelos participantes no âmbito deste passatempo serão da exclusiva responsabilidade dos próprios, pelo que em nenhuma circunstância poderá a RENASCENÇA ser responsabilizada por aqueles conteúdos, bem como por quaisquer danos que os mesmos causem, designadamente, à imagem, reputação e/ou ao bom nome de terceiros.

• A RENASCENÇA não se responsabiliza pela utilização, no âmbito do passatempo, de qualquer conteúdo eventualmente protegido, designadamente, por direitos de autor, sendo a utilização destes conteúdos da responsabilidade exclusiva dos participantes.



6. DADOS PESSOAIS

• Os dados pessoais recolhidos no contexto do presente passatempo serão tratados pela RÁDIO RENASCENÇA, LDA.

• Ao participar no passatempo os participantes consentem o tratamento e processamento informático dos seus dados pessoais pela RÁDIO RENASCENÇA. O tratamento de dados efetuado no âmbito do passatempo destina-se exclusivamente à gestão de participações no Passatempo, designadamente, para efeitos de atribuição e entrega do prémio.

• Os participantes podem exercer os seus direitos de acesso, retificação, oposição e apagamento, assim como revogar o consentimento dado para o tratamento de dados através de email dirigido a mail@rr.pt a revogação do consentimento ocorra antes da seleção do vencedor, o participante deixará de poder ser considerado no passatempo (por os dados recolhidos serem essenciais para a participação).

• Os participantes têm ainda o direito a apresentar reclamações perante a autoridade de controlo, em Portugal a Comissão Nacional da Proteção de Dados (CNPD).

• Os dados recolhidos serão apagados após 90 dias da data de decisão do vencedor do passatempo.

• O fornecimento dos dados solicitados no contexto do presente passatempo constitui condição indispensável para a participação.

• A omissão ou inexatidão dos dados fornecidos pelo seu titular são da sua única e inteira responsabilidade, tornando-se automaticamente inválida a sua participação no passatempo e consequente possibilidade de atribuição de prémio, sem que lhe seja devida qualquer indemnização.



7. PROPRIEDADE INTELECTUAL

• O participante garante que é o único titular dos direitos de autor de todos os conteúdos que venha a disponibilizar no âmbito da sua participação e responsabiliza-se perante a RENASCENÇA, podendo ser excluído se suspeitarmos que os referidos conteúdos não são da autoria do participante.

• Os participantes autorizam expressamente a RENASCENÇA a utilizar livremente todos os conteúdos que venham a disponibilizar no âmbito da sua participação designadamente a reproduzir e/ou exibir quaisquer vídeos, imagens e/ou frases da autoria dos participantes em quaisquer comunicações, atividades publicitárias e/ou promocionais, destinadas a divulgar iniciativas organizadas pela RENASCENÇA ou por quaisquer das sociedades suas associadas, sem que a esse título possa ser exigido à RENASCENÇA qualquer remuneração, contrapartida ou qualquer compensação.

• O participante reconhece e aceita que a sua participação é voluntária, cedendo expressa e irrevogavelmente à RENASCENÇA os direitos sobre os conteúdos enviados no âmbito do passatempo, tendo tal licença carácter perpétuo e gratuito.

• A RENASCENÇA não se responsabiliza por quaisquer violações de direitos de autor e outros atos ilícitos praticados pelos participantes no âmbito do passatempo.



8. ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO

• A RENASCENÇA reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem necessidade de pré-aviso, os termos constantes do presente regulamento bem como, os termos de quaisquer regulamentos específicos das campanhas por si organizadas.

• Quaisquer alterações efetuadas pela RENASCENÇA ao regulamento, entrarão em vigor, imediatamente após a sua publicação.



9. OUTRAS DISPOSIÇÕES

• A RENASCENÇA não será responsável por quaisquer danos ou prejuízos que possam resultar da falha temporal de disponibilidade ou de continuidade do funcionamento do passatempo, o defraudamento da utilidade que os utilizadores possam atribuir ao mesmo.

• Quaisquer eventuais reclamações deverão ser apresentadas no prazo de 30 dias, contados após a data de decisão do vencedor, sendo decididas pelo júri eleito pela RENASCENÇA do qual não caberá recurso.



10. FORO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEIS

Para a resolução de qualquer litígio emergente da execução, inexecução, incumprimento, interpretação ou integração do presente regulamento ou resultante da execução do passatempo, que não seja resolvido por mútuo acordo serão competentes os tribunais da comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

Qualquer dúvida ou questão sobre este regulamento podem ser colocadas à emissora de rádio RENASCENÇA por telefone para o 213239200.







