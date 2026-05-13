Regulamento passatempo “Renascença/ Em Sede Própria”
O presente regulamento estabelece as regras de participação no passatempo “Renascença/ Em Sede Própria”, organizado pela RÁDIO RENASCENÇA, LDA. , com sede na Quinta do Bom Pastor, Estrada da Buraca, 8-12, em Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de registo e de pessoa coletiva 500 725 373
1.TERMOS E CONDIÇÕES DO PASSATEMPO
O passatempo "RENASCENÇA/ EM SEDE PRÓPRIA” (doravante referido como o “passatempo”) é uma ação de promoção organizada pela Rádio Renascença (doravante referida como as “entidade organizadora”) que tem por objeto a oferta de 5 (cinco) camarotes para os espetáculos dos dias 17, 18, 20, 23 e 25 de maio. Para ganharem, os participantes têm de seguir a página da Renascença no Instagram, fazer like na publicação do Instagram do Giveaway RENASCENÇA/EM SEDE PRÓPRIA, e, no espaço de comentários da publicação do passatempo, na conta de Instagram da Renascença, escolher o dia a que concorrem, tagar cinco amigos e partilhar uma frase criativa que convença a Joana Marques de que é a melhor pessoa para ganhar este camarote.
Cada conta de instagram pode participar as vezes que quiser, no entanto, terá de mencionar sempre perfis diferentes. Poderão participar até às 15h00 de dia 15 de maio.
Os prémios serão atribuídos aos 5 vencedores (um por dia) que, em cada um dos dias, apresentarem as melhores frases selecionadas pelo júri Renascença e que cumpram todos os requisitos acima referidos referentes a este Giveaway.
• 5. RESPONSABILIDADE
6. DADOS PESSOAIS
7. PROPRIEDADE INTELECTUAL
8. ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO
9. OUTRAS DISPOSIÇÕES
10. FORO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEIS