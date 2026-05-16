Pe Gonçalves Vítor
Bom dia, 16 de Maio
• Isabel Figueiredo
A confiança gera atitudes positivas e permite olhar para a realidade de uma nova forma
Bom dia. A confiança gera atitudes positivas e permite olhar para a realidade de uma nova forma. Mesmo que algum acontecimento nos feche as portas à confiança, devemos continuar a procurar o lado bom e belo da vida. Só assim conseguiremos o olhar verdadeiro que tudo e todos merecem. Sabendo que confiar em Deus faz toda a diferença…
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