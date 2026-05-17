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Pe Gonçalves Vítor

Bom dia, 17 de Maio

Isabel Figueiredo


Estão abertas as inscrições para a iniciativa «Vem para o Meio»; esta iniciativa, da responsabilidade do santuário de Fátima, destina-se a proporcionar às pessoas com deficiência alguns dias de férias e, de modo particular, aos seus pais/cuidadores um tempo de descanso

Bom dia, 17 de Maio

Bom dia. Estão abertas as inscrições para a iniciativa «Vem para o Meio»; esta iniciativa, da responsabilidade do santuário de Fátima, destina-se a proporcionar às pessoas com deficiência alguns dias de férias e, de modo particular, aos seus pais/cuidadores um tempo de descanso. O programa prevê diversos momentos e atividades de convívio e de celebração, de lazer e culturais, como a visita ao Santuário de Fátima, aos Valinhos e à Praia das Rocas, em Castanheira de Pera. As inscrições terminam no dia 21 de junho. A oferta de poder dar alguns dias de férias, a pessoas com deficiência e aos seus cuidadores, é algo de único, nas vidas tão exigentes de tantos…


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