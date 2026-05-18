Pe Gonçalves Vítor
Bom dia, 18 de Maio
• Isabel Figueiredo
Todos os dias somos confrontados com afirmações do Papa Leão 14 que nos obrigam a refletir e a agradecer o seu discernimento sobre a atualidade
Bom dia. Todos os dias somos confrontados com afirmações do Papa Leão 14 que nos obrigam a refletir e a agradecer o seu discernimento sobre a atualidade. Recentemente, e a propósito dos avanços tecnológicos, o Papa disse: “A compaixão e a empatia correm, infelizmente, o risco de desaparecer nos dias de hoje. Os avanços tecnológicos tornaram-nos mais interligados do que nunca, mas também podem conduzir à indiferença” e acrescentou:” O fluxo constante de imagens e vídeos que mostram as dificuldades dos outros pode entorpecer os nossos corações, em vez de os comover. Este tipo de apatia está a tornar-se um dos mais sérios desafios espirituais do nosso tempo”.