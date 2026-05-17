#11 Queen, Crystal Waters, Groove Armada e Mazzy Star
• Paulo Soares
Porque faltava ouvir a música completa, o Meu Walkman tem agora uma edição de Fim-de-Semana na Renascença. Para ouvir ao Domingo às 13h20, 14h20, 15h20 e 16h20
The Show Must Go On dos Queen, Gypsy Woman de Crystal Waters, Superstylin dos Groove Armada e Fade Into You dos Mazzy Star - mais 4 músicas cheinhas de nostalgia, para relembrar na edição de Fim-de-Semana do Meu Walkman.
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19 abr, 2026
#7 Oasis, Crash Test Dummies, U2 e Florence
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