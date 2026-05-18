Ep500 - Onde Mora o Fado
• José da Câmara
Ao chegar ao episódio 500, o Fadistices quer descobrir qual é o verdadeiro lar do Fado. E a resposta leva-nos até um bairro antigo de Lisboa, onde a Saudade e a Tristeza vivem paredes meias com a canção da cidade. Descobre porque o Fado escolheu morar numa rua estreita e porque regressa sempre ao coração de Lisboa.
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