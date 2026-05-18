A Essência
António Maçanita, Enxarrama e o sabor da água à mesa
• Revista de Vinhos, Célia Lourenço
Gastronomia, Vinho e Cultura para quem gosta de apreciar o melhor que se produz em Portugal.
Neste episódio d’“A Essência”, conversamos com António Maçanita sobre criação, memória e Enxarrama, o vinho que recria uma história antiga do Alentejo. Há ainda uma prova diferente com Manuel Moreira, à volta das águas minerais naturais Luso e Castello, e sugestões para a garrafeira, com Nuno Pires.
"A Essência" é um programa onde se fala de vinho, gastronomia e cultura. Aqui, vai descobrir histórias contadas na primeira pessoa, em conversas com produtores, enólogos, chefes, sommeliers, escritores, artistas e pensadores de várias áreas e explorar e comunicar o que de melhor se faz em Portugal.
Um programa com produção da Revista de Vinhos em parceria com a Renascença.
Para ouvir às segundas-feiras, às 22h45.