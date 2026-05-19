Pe Gonçalves Vítor
Bom dia, 19 de Maio
• Isabel Figueiredo
Há pessoas competentes, porque aprenderam, porque trabalharam, porque sabem o que fazer e como fazer
Bom dia. Há pessoas competentes, porque aprenderam, porque trabalharam, porque sabem o que fazer e como fazer. Há pessoas bondosas por natureza O ideal seria naturalmente que a bondade e a competência andassem de mãos dadas, como duas faces da mesma moeda. Nem sempre é assim. Mas no caso de ser necessário escolher, que seja a bondade a ganhar…
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