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Pe Gonçalves Vítor

Bom dia, 20 de Maio

Isabel Figueiredo


A criação de um mundo mais justo tem de ser uma meta para todos, independentemente da fé e da esperança que cada um professe.

Bom dia, 20 de Maio

Bom dia. «Socorrer as vítimas de uma calamidade natural ou pessoas vulneráveis é uma questão de justiça antes de ser uma questão de caridade». Quem o diz é o Papa Leão 14, numa referência direta ao mundo em que vivemos e separando a dimensão da caridade, da dimensão da justiça, dando a esta última, uma primazia pela qual todos devemos lutar. A criação de um mundo mais justo tem de ser uma meta para todos, independentemente da fé e da esperança que cada um professe.

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