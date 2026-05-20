Pe Gonçalves Vítor
Bom dia, 20 de Maio
• Isabel Figueiredo
A criação de um mundo mais justo tem de ser uma meta para todos, independentemente da fé e da esperança que cada um professe.
Bom dia. «Socorrer as vítimas de uma calamidade natural ou pessoas vulneráveis é uma questão de justiça antes de ser uma questão de caridade». Quem o diz é o Papa Leão 14, numa referência direta ao mundo em que vivemos e separando a dimensão da caridade, da dimensão da justiça, dando a esta última, uma primazia pela qual todos devemos lutar. A criação de um mundo mais justo tem de ser uma meta para todos, independentemente da fé e da esperança que cada um professe.
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