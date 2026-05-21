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Pe Gonçalves Vítor

Bom dia, 21 de Maio

Isabel Figueiredo


A justiça e injustiça provocam sempre reações, e ainda bem. É sinal de que a vida não nos passa ao lado

Bom dia, 21 de Maio

Bom dia. A justiça e injustiça provocam sempre reações, e ainda bem. É sinal de que a vida não nos passa ao lado. Mas é importante perceber se estou centrada em mim, no que me acontece, ou se também penso nos outros. A consciência do «outro» pode e deve provocar um movimento de saída de nós próprios, uma renovada capacidade de ir ao encontro dos outros… e como o mundo seria diferente, se procurássemos neste encontro, os mais pobres, os mais frágeis, os mais abandonados…

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