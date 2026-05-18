Veja algumas imagens deste Dia do Advogado

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Miguel Marques Ribeiro , Ana Marta Domingues


Liliana Monteiro e David Dinis foram os moderadores deste encontro que juntou juristas, académicos e representantes políticos no Teatro Municipal Constantino Nery, em Matosinhos, para uma reflexão sobre a Justiça, a Democracia e o papel das instituições num tempo de transformação. Veja aqui

Primeiro painel — Garantias fundamentais e qualidade do sistema de justiça

Com Mário Amorim Lopes, Paulo Lopes Marcelo, António Filipe, Cristina Rodrigues e Sérgio Sousa Pinto, em representação das principais forças políticas com assento parlamentar.

David Dinis e Liliana Monteiro (moderadores)
David Dinis e Liliana Monteiro (moderadores)
Sérgio Sousa Pinto, PS
Sérgio Sousa Pinto, PS
Rui Teixeira Santos, Chega
Rui Teixeira Santos, Chega
Painel 1
Painel 1

Segundo painel — O sistema de justiça contemporâneo: independência profissional, acesso ao direito e desafios estruturais

Com Teresa Violante, André Azevedo Alves, Miguel Poiares Maduro, Rui Gomes da Silva e Francisco Mendes da Silva. Um debate sobre eficiência, garantias processuais, evolução tecnológica, condições de exercício da advocacia, independência profissional e acesso universal ao direito.

Pedro Vaz, PS e Paulo Lopes Marcelo, PSD
Pedro Vaz, PS e Paulo Lopes Marcelo, PSD
Mário Amorim Lopes, IL
Mário Amorim Lopes, IL
Rui Gomes da Silva e André Azevedo Alves
Rui Gomes da Silva e André Azevedo Alves
Miguel Poiares Maduro
Miguel Poiares Maduro

Reveja todo o encontro: Recorde a Conferência “E Se Acontecesse Outra Vez?” - Renascença

Conferência ​“E se acontecesse outra vez?” Painel 2
Conferência ​“E se acontecesse outra vez?” Painel 2
João Massano, Bastonário da Ordem dos Advogados
João Massano, Bastonário da Ordem dos Advogados
Teresa Violante
Teresa Violante
Francisco Mendes da Silva
Francisco Mendes da Silva

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