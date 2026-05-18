Apoio Renascença
Veja algumas imagens deste Dia do Advogado
• Miguel Marques Ribeiro , Ana Marta Domingues
Liliana Monteiro e David Dinis foram os moderadores deste encontro que juntou juristas, académicos e representantes políticos no Teatro Municipal Constantino Nery, em Matosinhos, para uma reflexão sobre a Justiça, a Democracia e o papel das instituições num tempo de transformação. Veja aqui
Primeiro painel — Garantias fundamentais e qualidade do sistema de justiça
Com Mário Amorim Lopes, Paulo Lopes Marcelo, António Filipe, Cristina Rodrigues e Sérgio Sousa Pinto, em representação das principais forças políticas com assento parlamentar.
Segundo painel — O sistema de justiça contemporâneo: independência profissional, acesso ao direito e desafios estruturais
Com Teresa Violante, André Azevedo Alves, Miguel Poiares Maduro, Rui Gomes da Silva e Francisco Mendes da Silva. Um debate sobre eficiência, garantias processuais, evolução tecnológica, condições de exercício da advocacia, independência profissional e acesso universal ao direito.
Reveja todo o encontro: Recorde a Conferência “E Se Acontecesse Outra Vez?” - Renascença