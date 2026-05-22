Pe Gonçalves Vítor
Bom dia, 22 de Maio
• Isabel Figueiredo
Celebra-se hoje a memória de Santa Rita, religiosa italiana, que morreu no dia 22 de maio de 1457
Bom dia. Celebra-se hoje a memória de Santa Rita, religiosa italiana, que morreu no dia 22 de maio de 1457. Casada e mãe de dois filhos, tem uma história de vida marcada pelo sofrimento e pela paciência. Ficou viúva e após ter perdido os filhos, ingressou num mosteiro de Irmãs Agostinianas. Já muito doente, num dia de inverno em que um manto de neve cobria tudo, Santa Rita desejou ver uma rosa. E para grande surpresa, foi encontrada uma belíssima rosa no jardim da sua antiga casa, que lhe foi prontamente entregue. Por esta razão, neste dia, muitas rosas são levadas às Igrejas onde se venera a imagem de Santa Rita de Cássia. Considerada como "advogada das causas perdidas e a santa do impossível", Santa Rita tem devotos por todo o mundo. Em Ermensinde, o Santuário de Santa Rita, é lugar de peregrinação para milhares de devotos desta mulher extraordinária.