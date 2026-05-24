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Pe Gonçalves Vítor

Bom dia, 24 de Maio


Amanhã será apresentada a primeira carta encíclica do Papa Leão 14, com o título ‘Magnifica humanitas’ (Humanidade Magnífica)

Bom dia, 24 de Maio

Bom dia. Amanhã será apresentada a primeira carta encíclica do Papa Leão 14, com o título ‘Magnifica humanitas’ (Humanidade Magnífica). Este texto, aguardado com grande expectativa, será sobre “a proteção da pessoa humana na era da inteligência artificial”. E já é do conhecimento público, que o Papa aprovou a criação de uma comissão sobre a inteligência artificial, formada por representantes de vários dicastérios e Academias Pontifícias. Esta comissão nasce da preocupação da Igreja com a dignidade de cada ser humano, assim como da constatação de que, as recentes acelerações na utilização generalizada da Inteligência Artificial têm efeitos potenciais sobre o ser humano e sobre a humanidade no seu conjunto…

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