Vizinhos: “Alguma vez pensaste que isto ia acontecer?”

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“Os planos foram por água abaixo” Os Vizinhos nasceram oficialmente no final de 2024, mas a amizade começou antes, no grupo académico Seistetos, em Évora. Apesar de viverem relativamente perto uns dos outros, foi na universidade que David Mendonça, Francisco Cartaxo, Miguel Brites e Tomás Cartaxo se juntaram verdadeiramente. O projeto começou de forma espontânea, à volta de mesas de jantar, guitarras e conversas, até a música deixar de ser apenas um passatempo. O David foi o único que entrou na universidade já decidido a seguir música. Estudava para ser professor universitário na área, mas tudo mudou quando o grupo começou a ganhar dimensão. O Francisco estava em Enologia, o Miguel em Engenharia Mecatrónica e Tomás em Engenharia Informática. Nenhum terminou o curso. Todos acabaram por congelar matrículas para seguirem em frente com a banda.

“Era para ser piloto de aviões” Francisco Cartaxo contou uma das histórias mais improváveis da conversa. Antes da música e do vinho, queria ser piloto de aviões. Chegou mesmo a entrar no curso, mas descobriu num exame médico que era daltónico, algo de que nunca se tinha apercebido. O sonho terminou ali. Pouco depois, acabou ligado às vinhas da família e entrou em Enologia. A história de Miguel Brites também deu voltas inesperadas. Queria seguir carreira militar, mas foi excluído por razões médicas. Primeiro por causa de um joelho, depois por um défice auditivo. Ironia das ironias, acabou na música. Já Tomás Cartaxo cresceu rodeado de computadores e escolheu Informática quase por instinto, embora admita que, no último ano, já estivesse a perder o entusiasmo pelo curso. “Foi a maior das voltas” Os quatro descrevem a entrada no mundo da música como uma mudança radical. De repente, trocaram rotinas universitárias e planos estáveis por viagens constantes, concertos e milhares de pessoas a cantar letras escritas entre amigos.

“Achávamos que a primeira canção era para os pardais” “Pôr do Sol”, nem era para ser a primeira música, começou a ser escrita em setembro de 2024. A banda nasceu oficialmente em dezembro e o single foi lançado em março de 2025. Pelo meio, havia dúvidas. Os próprios Vizinhos admitem que tinham expectativas muito baixas. Falava-se em 30 mil streams como objetivo realista. Tudo mudou quando publicaram um vídeo dentro do carro a cantar a música. O vídeo explodiu nas redes sociais e, em poucos dias, os números começaram a disparar. As mensagens multiplicaram-se, os seguidores aumentaram e a música passou a circular por todo o lado. “Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior, a saudade ainda é maior, etc.” A banda acredita que uma das razões para o sucesso foi precisamente a frase do refrão, que rapidamente entrou no vocabulário das redes sociais e começou a ser adaptada a todo o tipo de situações. Ao mesmo tempo, os Vizinhos passaram meses a criar comunidade antes mesmo de lançarem qualquer música. Publicavam vídeos, mostravam bastidores e aproximavam as pessoas do projeto. “Queríamos trazer um bocadinho do Brasil para Portugal” Ao longo da conversa, os Vizinhos explicaram também a identidade musical do projeto. O objetivo nunca foi copiar diretamente a música brasileira, mas trazer alguns ritmos e ambientes para dentro da música portuguesa. O acordeão, o bandolim, as histórias populares e as letras ligadas ao quotidiano fazem parte dessa mistura. As canções nascem muitas vezes de episódios simples, viagens ou conversas. “Pobre Ex-Namorado”, por exemplo, começou numa viagem de carro para a Serra da Estrela e acabou parcialmente escrita numa casa de banho, depois de um momento de frustração criativa.

“Às vezes as músicas precisam de sofrer um bocadinho do tempo, de maturação” Os Vizinhos explicaram que gostam de testar as músicas ao vivo antes de as lançar oficialmente. Muitas das canções do primeiro álbum já eram tocadas em concertos vários meses antes de chegarem às plataformas. A reação do público funciona como termómetro. Se as pessoas cantam, dançam ou começam a pedir determinada música, isso ajuda a perceber se a canção tem força suficiente para avançar. “Só Se Estraga Uma Casa” O primeiro álbum da banda, editado em maio de 2026, reúne nove temas e mistura vários registos: pagode brasileiro, sonoridades tradicionais portuguesas e até baladas mais emocionais. Os quatro elementos garantem que todas as músicas foram escolhidas “a dedo”. O lançamento ficou marcado por uma viagem promocional entre Évora e Lisboa, com um autocarro personalizado da banda. Pelo caminho houve um episódio inesperado: o autocarro furou o cárter depois de passar numa lomba particularmente agressiva. Ainda assim, conseguiram chegar ao Campo Pequeno para tocar as novas músicas ao vivo.