Pe Gonçalves Vítor
Bom dia, 25 de Maio
A evolução da ciência e da técnica implicam um pensamento estruturado e uma consciência coletiva sobre a ética e o bem comum
Bom dia. A evolução da ciência e da técnica implicam um pensamento estruturado e uma consciência coletiva sobre a ética e o bem comum. Ao longo da História, a Igreja tem procurado trazer para a esfera pública, assim como para o pensamento académico, as grandes questões que resultam dessas mesmas evoluções. Hoje será o dia de conhecer o pensamento do Papa Leão sobre Inteligência Artificial. Assim sejamos capazes de ler, escutar e analisar as suas palavras. Porque já todos percebemos que as consequências do uso da IA, são imensas, muitas francamente positivas, outras questionáveis e desafiantes. Ética e Bem comum devem ser sempre as balizas de pensamento, os elementos estruturantes na vida de todos.