Resumo de 22 de Maio de 2026
• Ana Galvão, Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves
A produção salva a Inês de comer um ovo estragado, a Ana faz-se sócia do Torreense para ver o Sporting, recomendamos os melhores acessório de praia, há bernarda no futebol humano da Buraca, a Inês adora churrascos e o eurodeputado Bruno Gonçalves vem apresentar o movimento Bora.
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