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Ep502 - Há Festa na Mouraria

José da Câmara


A Procissão da Senhora da Saúde continua a ser um acontecimento marcante na vida de um dos mais típicos bairros lisboetas. Tal como era nos anos 40, quando Alfredo Marceneiro escreveu a música e Gabriel de Oliveira escreveu a letra, de um dos fados mais conhecidos de Lisboa: Há Festa na Mouraria. O tema escolhido por José da Câmara, em mais um episódio de Fadistices.

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