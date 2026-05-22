Ep502 - Há Festa na Mouraria
• José da Câmara
A Procissão da Senhora da Saúde continua a ser um acontecimento marcante na vida de um dos mais típicos bairros lisboetas. Tal como era nos anos 40, quando Alfredo Marceneiro escreveu a música e Gabriel de Oliveira escreveu a letra, de um dos fados mais conhecidos de Lisboa: Há Festa na Mouraria. O tema escolhido por José da Câmara, em mais um episódio de Fadistices.
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