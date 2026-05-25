Resumo de 25 de Maio de 2026
• Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves, Joana Marques
A Ana vê o seu Sporting no meio dos torreenses, os filhos da Inês ficam impressionados com os cães da polícia no estádio, os ouvintes recomendam boas sensações e entrevistamos uma presidente da República que lava as cuecas a um Primeiro-Ministro.
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