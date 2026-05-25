Ep503 - A Cidade a Cantar
• José da Câmara
Neste episódio de Fadistices, José da Câmara dá-nos a conhecer mais um tema musical que relaciona o Fado com a cidade de Lisboa. Os laços estreitos que se tecem diariamente entre a a cidade e este género musical servem de mote a um fado que ganhou vida e fama na voz de Camané.
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