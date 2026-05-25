A Essência
Vinho Madeira e maçãs
• Revista de Vinhos, Célia Lourenço
Gastronomia, Vinho e Cultura para quem gosta de apreciar o melhor que se produz em Portugal.
Nesta edição d'A Essência começamos na Madeira com uma visita à Barbeito onde, na sala de provas, já há lugar para a 4ª geração. Depois, vamos até ao Minho, mais precisamente a Mire de Tibães para provar a maçã Porta-da-Loja, um fruto histórico preservado pela família Casais. No final, deixamos-lhe ainda as nossas sugestões para a sua garrafeira. Fique para o que é realmente essencial!
"A Essência" é um programa onde se fala de vinho, gastronomia e cultura. Aqui, vai descobrir histórias contadas na primeira pessoa, em conversas com produtores, enólogos, chefes, sommeliers, escritores, artistas e pensadores de várias áreas e explorar e comunicar o que de melhor se faz em Portugal.
Um programa com produção da Revista de Vinhos em parceria com a Renascença.
Para ouvir às segundas-feiras, às 22h45.