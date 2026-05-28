O Lado R do Trabalho
Episódio 5 - O que torna uma empresa atrativa para trabalhar?
• Ana Marta Domingues (Texto - Produção); Rui Glória (Áudio); João Campelo (Sonorização); Carla Rocha (Apresentação)
O salário continua a ser importante, mas equilíbrio, propósito e cultura pesam cada vez mais nas escolhas dos profissionais.
Hoje, escolher uma empresa já não depende apenas do salário. O equilíbrio entre vida pessoal e profissional, o ambiente de trabalho, a flexibilidade, o propósito e a identificação com a cultura da organização tornaram-se fatores decisivos para atrair e reter talento.
Neste episódio de O Lado R do Trabalho, Carla Rocha parte do novo Randstad Employer Brand Research para perceber o que os portugueses valorizam nas empresas onde gostariam de trabalhar.
Com Isabel Roseiro, Diretora de Marketing da Randstad Portugal, e Ana Rita Lopes, Diretora de Pessoas, Cultura e Conhecimento da Delta Cafés Grupo Nabeiro, numa conversa com Carla Rocha sobre employer branding, cultura organizacional, talento e os desafios das empresas num mercado de trabalho cada vez mais competitivo.
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