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Pe Gonçalves Vítor

Bom dia, 28 de Maio

Isabel Figueiredo


São muitos os programas sobre a natureza, as paisagens inesquecíveis de tantos lugares do planeta terra

Bom dia, 28 de Maio

Bom dia. São muitos os programas sobre a natureza, as paisagens inesquecíveis de tantos lugares do planeta terra. Um espírito aventureiro consegue descobrir lugares de rara beleza, momentos únicos na vida de animais e plantas, fotografados às decimais de segundos, e que permanecem como tesouros, guardados em grutas escondidas. Precisamos de incutir nos jovens e nas crianças este gosto pelo conhecimento da mãe natureza, que nos dá tanto e a quem tiramos tudo o que conseguimos.

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