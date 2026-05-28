Pe Gonçalves Vítor
Bom dia, 28 de Maio
• Isabel Figueiredo
São muitos os programas sobre a natureza, as paisagens inesquecíveis de tantos lugares do planeta terra
Bom dia. São muitos os programas sobre a natureza, as paisagens inesquecíveis de tantos lugares do planeta terra. Um espírito aventureiro consegue descobrir lugares de rara beleza, momentos únicos na vida de animais e plantas, fotografados às decimais de segundos, e que permanecem como tesouros, guardados em grutas escondidas. Precisamos de incutir nos jovens e nas crianças este gosto pelo conhecimento da mãe natureza, que nos dá tanto e a quem tiramos tudo o que conseguimos.
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