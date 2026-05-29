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Pe Gonçalves Vítor

Bom dia, 29 de Maio

Isabel Figueiredo


Recebeu a indicação precisa do médico: ‘Tem de beber água todos os dias…, mas não basta um copo de vez em quando

Bom dia, 29 de Maio

Bom dia. Recebeu a indicação precisa do médico: ‘Tem de beber água todos os dias…, mas não basta um copo de vez em quando. Tem de beber ao longo de todo o dia, todos os dias.’ A indicação caiu em “saco roto” como se costuma dizer. Até sentir os efeitos reais da sua falta. A verdade é que muitas vezes nem nos apercebemos do privilégio que é abrir uma torneira e poder beber água. Ou poder escolher, na abundância de prateleiras cheias, a água que se quer beber… quantas vezes a guerra e a pobreza não permitem o acesso à água potável? Sermos gratos por tudo o que temos e podemos fazer, é uma obrigação, é um dever…

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