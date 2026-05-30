Pe Gonçalves Vítor
Bom dia, 30 de Maio
• Isabel Figueiredo
“Ao fim de semana gosto de parar, avaliar o que fiz e programar a próxima semana.”
Bom dia. “Ao fim de semana gosto de parar, avaliar o que fiz e programar a próxima semana.” Quando ouviu a sua amiga, penso que os seus fins de semana passavam a correr, sem tempo para grandes avaliações e muito menos para programar a semana seguinte… mas, na verdade, decisões como esta, podem efetivamente ajudar a vida. Quase lembra o exame de consciência que aprendemos na catequese. O que fizemos, o que correu bem ou não, o que queremos fazer…vale a pena tentar!
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