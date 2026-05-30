A+ / A-

Pe Gonçalves Vítor

Bom dia, 30 de Maio

Isabel Figueiredo


“Ao fim de semana gosto de parar, avaliar o que fiz e programar a próxima semana.”

Bom dia, 30 de Maio

Bom dia. “Ao fim de semana gosto de parar, avaliar o que fiz e programar a próxima semana.” Quando ouviu a sua amiga, penso que os seus fins de semana passavam a correr, sem tempo para grandes avaliações e muito menos para programar a semana seguinte… mas, na verdade, decisões como esta, podem efetivamente ajudar a vida. Quase lembra o exame de consciência que aprendemos na catequese. O que fizemos, o que correu bem ou não, o que queremos fazer…vale a pena tentar!

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Edições AnterioresBom Dia
Bom dia, 29 de Maio
29 mai, 2026

Bom dia, 29 de Maio

Bom dia, 28 de Maio
28 mai, 2026

Bom dia, 28 de Maio

Bom dia, 27 de Maio
27 mai, 2026

Bom dia, 27 de Maio

Bom dia, 26 de Maio
26 mai, 2026

Bom dia, 26 de Maio


Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.