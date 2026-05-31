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Pe Gonçalves Vítor

Bom dia, 31 de Maio

Isabel Figueiredo


Hoje celebra-se a Festa da Visitação de Maria a sua prima Isabel, quando estavam as duas à espera de seus filhos

Bom dia, 31 de Maio

Bom dia. Hoje celebra-se a Festa da Visitação de Maria a sua prima Isabel, quando estavam as duas à espera de seus filhos. Isabel, Mãe de João Baptista e Maria, a Mãe de Jesus. Um momento que foi o tema da JMJLisboa2023 e que tantos de nós recordamos com saudade. Mas hoje também é o dia dos Irmãos! É uma celebração recente, mas que vai ganhando cada vez mais espaço nos nossos calendários. Porque ter irmãos, mesmo que seja apenas um ou uma, é um tesouro sem preço. Ter um almoço entre irmãos, fazer um telefonema, ou enviar uma mensagem, são propostas para este dia…e sempre que pudermos. Vai valer a pena!

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