#13 Massive Attack, Air, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince e Pearl Jam
• Paulo Soares
Porque faltava ouvir a música completa, o Meu Walkman tem agora uma edição de Fim-de-Semana na Renascença. Para ouvir ao Domingo às 13h20, 14h20, 15h20 e 16h20
Unfinished Sympathy dos Massive Attack, All I Need dos Air, Summertime de DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince e Black dos Pearl Jam - mais 4 músicas cheias de nostalgia neste episódio do Meu Walkman - Edição de Fim-de-Semana
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