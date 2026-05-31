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#13 Massive Attack, Air, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince e Pearl Jam

Paulo Soares


Porque faltava ouvir a música completa, o Meu Walkman tem agora uma edição de Fim-de-Semana na Renascença. Para ouvir ao Domingo às 13h20, 14h20, 15h20 e 16h20

#13 Massive Attack, Air, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince e Pearl Jam

Unfinished Sympathy dos Massive Attack, All I Need dos Air, Summertime de DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince e Black dos Pearl Jam - mais 4 músicas cheias de nostalgia neste episódio do Meu Walkman - Edição de Fim-de-Semana

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