#96 As músicas do Pai da Ana (com Ana Galvão)
• Paulo Soares
Todas as semanas um artista, uma banda, uma música ou um album (do final dos anos 80 ao início dos anos 2000)
Johnny Galvão - músico, produtor e pai da Ana Galvão, que passou os primeiros anos de vida em Espanha, com a casa cheia de músicos quem nem sabia quem eram. Descubra as músicas em que ele esteve envolvido e que a Ana decidiu recordar neste episódio do Meu Walkman
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