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#96 As músicas do Pai da Ana (com Ana Galvão)

Paulo Soares


Todas as semanas um artista, uma banda, uma música ou um album (do final dos anos 80 ao início dos anos 2000)

Walkman #96 As músicas do Pai da Ana (com Ana Galvão)

Johnny Galvão - músico, produtor e pai da Ana Galvão, que passou os primeiros anos de vida em Espanha, com a casa cheia de músicos quem nem sabia quem eram. Descubra as músicas em que ele esteve envolvido e que a Ana decidiu recordar neste episódio do Meu Walkman

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