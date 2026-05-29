Ivo Lucas: “O meu estilo é… música”

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“Guardo muito, muito boas lembranças.” Ivo Lucas nasceu em Vila Franca de Xira, viveu primeiro na Póvoa de Santa Iria e cresceu nos Casais Novos, uma aldeia perto de Alenquer. É desse lugar que guarda as memórias mais fortes da infância, embora hoje regresse menos vezes do que gostaria. Quando volta, sente uma nostalgia agridoce, porque muitos espaços que fizeram parte da sua vida já mudaram ou desapareceram. “O meu grupo de amigos é o mesmo grupo desde os meus 12 anos.” A adolescência foi passada entre escola, desporto e amigos. Jogou futebol, basquetebol, ténis, ia para a piscina no verão e, fora da escola, passava muito tempo simplesmente a conversar. Apesar de ter saído de Alenquer aos 17 anos, mantém ainda hoje o mesmo núcleo de amigos dessa fase. Antes da televisão e da música, havia uma aldeia, uma escola, uma paragem de autocarro e um grupo de amigos que ficou. “Eu venho de uma família de músicos.” A música esteve sempre por perto. O avô é Vítor Gomes, dos Gatos Negros, figura ligada ao rock português dos anos 60. A mãe também canta e vários familiares estão ligados à música, como maestros, cantores, pianistas, bateristas ou instrumentistas. Ainda assim, Ivo Lucas diz que nunca pensou inicialmente seguir música.

“Hoje em dia olho para trás e percebo que isto já estava definidíssimo desde sempre.” A aptidão apareceu cedo. Na escola primária, nas aulas de flauta, o professor chamou os pais para lhes dizer que o miúdo tinha uma facilidade especial. Mais tarde, o professor de piano fez o mesmo e propôs provas para o conservatório. Ivo entrou, mas acabou por não ir, porque, nessa altura, queria era jogar à bola. “Quando eu percebo realmente na minha vida que a música tinha que estar presente, foi quando eu tive o meu primeiro grande amor.” O regresso à música aconteceu por causa de uma serenata. Como queria conquistar uma rapariga e não podia levar um piano, decidiu aprender guitarra. A música escolhida foi “More Than Words”, dos Extreme. Aprendeu-a durante meses, tocou-a, mas a resposta não foi exatamente a esperada. Ela achou querido, mas foi ter com o namorado. Ainda assim, a experiência mostrou-lhe o poder de uma canção. “Eu queria era tocar e queria era fazer música.” A escola acabou por deixar de fazer sentido. Ivo Lucas conta que chumbou por faltas, não porque fosse mau aluno, mas porque passava tempo fora da sala a tocar guitarra. Tinha boas notas e chegou a estar no quadro de mérito, mas a cabeça já estava nas artes. Um diretor da escola percebeu isso e ajudou a família a procurar outro caminho.

“Eu vou fazer o casting.” A entrada em Morangos com Açúcar aconteceu quase por acaso. Ivo acompanhou a namorada a um casting, mas ela desistiu à porta. Como ele já sabia o texto, porque a tinha ajudado a ensaiar, perguntaram-lhe se não queria tentar. Fez o casting e, dias depois, recebeu a chamada que mudaria a sua vida. “Muito obrigado, eu para a semana já não venho.” A chamada chegou durante uma aula de turismo e hotelaria. Quando percebeu que tinha sido selecionado, virou-se para o professor e disse que na semana seguinte já não voltaria. Mais tarde reencontrou esse professor e explicou-lhe que aquele tinha sido o telefonema que lhe abriu o caminho para a representação. “É um marco na cultura pop.” Só depois de entrar no elenco é que percebeu verdadeiramente a dimensão de Morangos com Açúcar. Antes via a série como muitos jovens da altura, sem noção total do impacto. Quando passou a fazer parte dela e a sentir a reação das pessoas, percebeu o peso que a série tinha na cultura popular portuguesa.

“Eu posso fazer as duas coisas.” O personagem também era músico, o que ajudou Ivo Lucas a sentir-se mais confortável. A guitarra funcionava como escape e ligação ao que já conhecia. Mais tarde, num concerto da irmã nas Festas do Mar, em Cascais, Cifrão disse-lhe que devia seguir música. Quando subiu ao palco e sentiu a reação do público, percebeu que não precisava de escolher entre representação e música. “Nunca deixei de compor para outros artistas.” Mesmo quando a televisão ganhou força, a música nunca saiu do caminho. Ivo Lucas admite que houve fases em que precisou de se recolher, perceber quem era e que direção queria seguir, mas continuou sempre a compor. Hoje tem o seu próprio estúdio, aberto há cerca de seis meses, onde trabalha para si e para outros artistas. “O meu estilo é… música.” A composição para outros ajudou-o a crescer. Já passou por canções populares portuguesas, fado, pop, R&B e universos mais acústicos. Essa diversidade obrigou-o a abrir várias gavetas criativas e deu-lhe mais ferramentas para o seu próprio projeto.